Juventus, Allegri: "Brutto secondo tempo. Fiducioso per il ritorno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il k.o. di Madrid contro l'Atlético: "Il secondo tempo è stato brutto, perché abbiamo commesso l'errore di andare dietro a loro, che sono bravi a far scivolare le partite senza subire tiri. In quel momento diventano pericolosi, avevamo già rischiato su un contropiede in cui Diego Costa si è presentato a tu per tu con Szczesny, nella ripresa non abbiamo fatto un tiro in porta. Sono entrati con cattiveria sulle palle inattive perché loro riescono a stare con cattiveria dentro la partita anche quando non ci sono sussulti. Abbiamo possibilità di ribaltarla, bisogna avere fiducia, recupereremo anche qualche giocatore, non bisogna piangersi addosso. Sapevamo che sarebbe stata difficile perché l'Atlético è una squadra forte".

"Hanno inciso tante cose, il fatto che nella ripresa abbiamo sbagliato, può capitare. Ci sarà grande delusione, ma capita spesso che le squadre perdano la prima. Non sarà semplice, ma ci vorrà una grande gara al ritorno, io sono comunque fiducioso. Contro di loro bisogna essere veloci e precisi, è difficile trovare gli spazi. È anche vero che nella ripresa abbiamo rallentato la velocità, tante volte siamo arrivati lì e siamo tornati indietro. Un'altra cosa che abbiamo sbagliato è che dopo il raddoppio abbiamo perso l'ordine, rischiando di subire il terzo gol. Con il due a zero son sempre partite che puoi ribaltare, non siamo morti, non lo eravamo dopo la gara in casa con il Real e anche in quel caso all'andata avevamo mollato e preso il terzo gol. In casa hai un'altra forza, ma bisogna mantenere sempre ordine e testa. La situazione di Diego Costa in campo aperto non puoi concederla a una squadra che non ha tirato in porta nel primo tempo. Ci siamo adeguati a loro con un ritmo blando e difendevamo male, loro sono entrati più cattivi, fanno queste partite da otto anni. Loro ti fanno andare su una partita blanda, nel primo tempo abbiamo sbagliato sei palle una dietro l'altra e abbiamo difeso in campo aperto, non abbiamo subito su azioni manovrate. Buttano palla alta e fanno la lotta, se non tieni la loro attenzione ti saltano addosso. Questa è stata la differenza nella ripresa, loro sono abituati a giocare questo tipo di partite, noi no. Ritorno? Non so cosa farò, dovrò vedere chi avrò a disposizione, ora è impossibile. Dobbiamo scrollarci di dosso questa sconfitta e essere fiduciosi, tuffandoci nelle gare di campionato per prepararci al ritorno. Basta che con loro giochi la palla dieci centimetri indietro invece che avanti e arretrano subito dietro la linea della palla".