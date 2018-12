Juventus, Allegri: "Classifica falsa, quella vera la vedremo il 29 dicembre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del successo nel derby: "Il primo tempo è stato anomalo, abbiamo giocato poco con molte interruzioni, forse si è giocato meno di 20 minuti nel tempo effettivo. C'è molta pressione del Torino, non riuscivamo a fare delle trame di gioco poi la squadra è cresciuta e ha meritato la vittoria. Siamo cresciuti col Torino, anche con l'Inter quindi la squadra sta bene fisicamente. Le gare sono fatte così devi approfittare dell'errore dell'avversario e poi cambiano, in quel momento non avevamo sfruttato al meglio alcune situazioni ma dopo il rigore la gara si è incalanata bene. Al momento la classifica falsa, sarà vera il 29 dicembre. Dybala? ha fatto un ottima gara soprattutto nel secondo tempo. Nessun cambio? Nel primo tempo abbiamo fatto solo 15 minuti, stavamo tutti bene e per non far danno ho lasciato tutto così".