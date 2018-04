Juventus, Allegri: "Contro il Crotone più decisiva che col Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Crotone più decisivo dello scontro diretto del Napoli? L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, assicura di sì: "Rispetto a quella contro il Napoli, la sfida di domani sarà quella più decisiva. Fino a che la matematica non arriva non si è vinto nulla. Crotone? Ha sei punti in più dell'anno scorso, trovammo difficoltà la passata stagione. I ragazzi hanno dato una bella risposta contro la Samp dopo Madrid. Servono altri tre punti. Il Napoli ha l'unico obiettivo nel campionato, e faranno di tutto per riaprire il campionato".