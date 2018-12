Juventus, Allegri: "La classifica vera si vedrà il 29 dicembre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro il Torino nel derby: “La partita è stata equilibrata nel primo tempo, loro hanno dato pressione e noi non riuscivamo a inserirci con le mezzali. Poi siamo cresciuti, gli attaccanti hanno giocato molto meglio e si vedeva che il gol poteva essere nell’aria. Abbiamo avuto anche altre occasioni favorevoli. Abbiamo fatto un’altra vittoria in trasferta in un campo difficile contro un’avversaria forte. È segno di maturità, attraverso prestazioni anche meno brillanti siamo riusciti a sfruttare il momento giusto. Oggi era una bella vittoria per tenere a distanza il Napoli, la classifica vera sarà il 29 dicembre perché abbiamo degli impegni molto difficili”.

Come mai hai finito senza sostituzioni? “Abbiamo giocato poco, i minuti effettivi sono stati pochi. a squadra stava bene e non avevamo difficoltà. Non aveva senso inserire altri giocatori magari a freddo. Campioni d’inverno? Facciamo un passetto alla volta. Ci siamo difesi bene e non abbiamo subito gol contro una squadra che veniva da grandi prestazioni”.

Non è che inconsciamente c'era il rischio post Berna di abbassamento di tensione? "No. Mercoledì abbiamo giocato male, oggi ci sono state tante interruzioni. Non abbiamo rischiato niente, siamo andati meglio con Dybala finto centravanti. Meglio nella ripresa anche con l'inserimento delle mezzali".

A volte non servono nemmeno i difensori, perchè in non possesso, tra oggi, Firenze e Milano, praticamente non avete subito conclusioni. "Se gli attaccanti e i centrocampisti lavorano come in queste gare è ottimo. A Firenze un po' di compattezza era stata persa, dobbiamo lavorare su quello. Rischiavamo di diventare una squadra presuntuosa, bisogna anche non prendere gol, avere pazienza, riposare con una difesa giusta".

Come mai Ronaldo ha esultato così? "Non ho guardato nemmeno il rigore, non so".

Come continuare a stimolare il gruppo? “Domani e dopodomani li lascio liberi, così ho il tempo di pensare a cosa dire… Ora la classifica non conta, quello che mi preme è che qualcuno che in questo momento gioca meno va fatto giocare perché sono tutti importanti. Qualcuno magari domenica prossima riposerà”.

La squadra da evitare nel sorteggio di lunedì? “Le squadre sono tutte forti, vanno affrontate tutte, bisogna solo avere la fortuna di arrivare in forma a marzo. La squadra è in un buono stato di forma e i preparatori lavorano bene”.