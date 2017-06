Juventus, Allegri: "La sconfitta di Cardiff ci servirà da lezione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione Mister Condò, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è tornato a parlare della sconfitta nella finale di Cardiff: "Il 2-1 e il 3-1 così ravvicinati ci hanno condizionato tanto. Dopo il primo gol di Ronaldo abbiamo subito pareggiato e abbiamo continuato a spingere. È una partita che ci servirà da lezione soprattutto nella gestione dei match in futuro. Le partite non si possono giocare tutte a cento all'ora, non potevamo pensare di fare il secondo tempo come il primo perché nel primo tempo avevamo spinto molto, e quindi bisogna avere più padronanza nel gioco e conoscere meglio i ritmi".