Juventus, Allegri: "Meglio così che una vittoria facile. Bene CR7"

Massimiliano Allegri commenta il successo del Bentegodi ai microfoni di JTV. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Mister, con le unghie e con i denti, primi tre punti di questo campionato.

"Un match buono, potevamo fare più gol nel primo tempo, poi siamo diventati leziosi davanti e leziosi dietro. E poi succede quello che può succedere, ti trovi impreparato sui cross, accorci poco, difendi meno, perchè tutto sembra facile. Stasera i ragazzi sono stati molto bravi e sono contento per quello che hanno fatto e soprattutto per come è venuta la vittoria. In questo momento meglio una vittoria così che una vittoria facile come si poteva pensare dopo 3 minuti".

La sua valutazione sulla partita di Ronaldo.

"Una partita fatta di ottimi momenti nel primo tempo, dove non l'abbiamo mai imbeccato. Si è dato da fare, ha avuto occasioni per fare gol anche nel primo tempo, con quel tiro che è uscito e che è andato sul portiere. Nel secondo tempo ha tirato tantissimo in porta. E' un giocatore... non è che c'è bisogno di dirlo, è un giocatore che si sta integrando bene nel gruppo e quindi sono molto contento di lui e di tutta la squadra, dell'entrata di Bernardeschi, di Emre Can, di Mandzukic e di tutto il gruppo. C'è da lavorare, c'è da fare, siamo solo alla prima partita, e in queste partite bisogna portare a casa le vittorie".

Bernardeschi è sempre di più un fattore quando entra a gara in corso?

"Perchè in quei momenti si abbassa il ritmo della partita e ci vuole gente che spacchi la partita. Bernardeschi, come oggi Mandzukic, è uno di questi".

La rotazione Cancelo-Bonucci? Emre Can?

"Emre Can è entrato bene, è un giocatore che deve ancora capire, è abitato a giocare un calcio diverso. Bonucci ha fatto bene. Cancelo ha fatto bene fino al momento del rigore, poi ha abbassato la testa, ha cominciato a pensare al rigore e non ha più giocato, invece, deve migliorare. E' un ragazzo giovane, che ha grandissime qualità, soprattutto nel primo tempo, c'è da lavorare, c'è da migliorare".