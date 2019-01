© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo esterno sul campo del Bologna per 2-0, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JTV: "Partita approcciata bene, poi potevamo fare il secondo gol. Dopo ci siamo un pochino traccheggiati, giocavamo tutti i controlli verso la nostra porta e non verso la loro. La squadra ha approcciato bene il secondo tempo e dopo la partita è andata in discesa, abbiamo fatto anche una buona fase difensiva. Un buon test, soprattutto perchè era un obiettivo da portare avanti - riporta TuttoJuve.com -. Spinazzola e Kean? Spinazzola ha fatto una buona partita. Kean lo stesso, ha fatto gol, è un ragazzo giovane, che è molto bravo a fare gol, si è mosso bene, ha dato una mano e sono contento, è un giocatore della rosa della prima squadra. Abbiamo lavorato abbastanza bene, anche forte, con buoni carichi perchè ce n'era bisogno. Quindi la squadra stasera in certi momenti era un pochino impacciata. Poi ci siamo calati nell'andamento della partita. Però stiamo bene fisicamente, dispiace non avere Mandzukic, Benatia, Barzagli. Rientrerà Cancelo e vedremo in che condizione è, però gli altri stanno bene. Cosa ha avuto Benatia? Il riacutizzarsi di un'infiammazione al pube, ora vedremo".