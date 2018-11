Juventus, Allegri: "Tramortiti dopo martedì. Non perdevamo da aprile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha così commentato a Radio Rai la vittoria ottenuta contro il Milan nel posticipo della domenica sera: "Siamo rimasti un po' tramortiti dalla sconfitta di martedì, non perdevamo da aprile. Abbiamo aggredito bene il Milan e siamo andati in vantaggio poi però siamo usciti dalla partita e abbiamo rischiato. Bravo Szczesny sul rigore. Mandzukic? Ogni tanto lo devo tenere a riposo. Mi dà molta fisicità davanti, ha fatto un bel gol e sono contento del suo rientro. Questo era un passaggio importante. I ragazzi hanno mostrato grande personalità, non era facile vincere".