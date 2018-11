Juventus, anche il Bayern Monaco sulle tracce di De Ligt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si aggiunge una nuova pretendente per Matthijs de Ligt, difensore centrale dell'Ajax nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport sull'olandese c'è infatti anche il Bayern Monaco, che si aggiunge ai bianconeri e al Barcellona. In estate è dunque sempre più probabile che si possa scatenare una vera e propria asta per il diciannovenne.