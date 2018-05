Juventus, anche il Manchester United punta Mario Mandzukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Mourinho in pressing per Mario Mandzukic. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Manchester United dello Special One, sarebbe fortemente interessato all'attaccante croato della Juventus. Pronto a resistere alle maxi-offerte cinesi, ma affascinato dai Red Devils. Con un'offerta da 20-25 milioni di euro, la Juve si siederebbe al tavolo delle trattative. Sarebbe, inoltre, l'occasione per parlare anche di Pogba e Martial.