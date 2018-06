Juventus, anche Real Madrid e Barcellona sulle tracce di Lozano

© foto di Imago/Image Sport

Come riportato dal Sun, Real Madrid e Barcellona sono pronte a darsi battaglia per il messicano Hirving Lozano, giocatore seguito anche dalla Juventus. L'attaccante del PSV, che ha deciso la gara dei Mondiali contro la Germania e che in stagione con gli olandesi ha segnato 19 gol con 11 assist, ha già espresso il desiderio di giocare in club come i Blancos e i balugrana e le due squadre sono pronte a sfidarsi per lui. L'affare per il 22enne si potrebbe chiudere per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.