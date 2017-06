Juventus, asse di mercato con il Cagliari: tutti i nomi coinvolti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da La Nuova Sardegna, sembra caldissimo l’asse di mercato tra Juventus e Cagliari. Rossi e Giulini non mollano la pista che porta a Riccardo Orsolini, nonostante il pressing del Bologna che farebbe carte false per mettere a disposizione del tecnico Roberto Donadoni il talento marchigiano. I contatti con i campioni d’Italia sono ormai giornalieri e sembra che Marotta e Paratici abbiano fatto un’apertura per cedere l’attaccante non a titolo definitivo, lasciandosi la possibilità di esercitare il diritto di controriscatto. Ma avrebbero chiesto al Cagliari una sorte di opzione su Nicolò Barella. Se i sardi dovessero decidere di vendere il centrocampista, la Juventus avrebbe la priorità nella trattativa. Ora la palla passa alla dirigenza del Cagliari. Sempre più vicino il centrocampista Rolando Mandragora, protagonista al Mondiale under 20 e giocatore di grande prospettiva. Frenata, invece, sul difensore Filippo Romagna, per il quale si è mosso anche il Benevento.