Juventus-Atalanta, 2-0 il finale: Higuain e Matuidi mandano il Napoli a -4

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria e primato consolidato per la Juventus di Massimiliano Allegri che ha battuto l'Atalanta per 2-0 all'Allianz Stadium grazie alle reti di Higuain nel primo tempo e di Matuidi nella ripresa. Poche sofferenze per i bianconeri che adesso si trovano a +4 dal Napoli a dieci giornate dalla fine del campionato.