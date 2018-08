Juventus, attesa Rabiot: Marotta lo vuole nel 2019

La Juventus ha, ben a fuoco, l'obiettivo Adrien Rabiot. Il centrocampista del PSG è in scadenza al 30 giugno del 2019 e potrebbe firmare con i bianconeri nei prossimi mesi, a gennaio, arrivando a parametro zero. Questo, come spiega Tuttosport, sempre che non dovesse trasferirsi in Spagna, con il Barça in corsa considerando il mercato aperto fino al 31 agosto.