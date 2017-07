Juventus, atteso in Italia l'agente di Cancelo

La Juventus oltre a Mattia De Sciglio continua a battere anche altre piste per rinforzare il settore degli esterni difensivi e lavora per Joao Cancelo del Valencia. Come riportato da Sportitalia in settimana è atteso l'arrivo in Italia del suo agente Jorge Mendes per un incontro con la dirigenza bianconera in cui provare a trovare un accordo per il trasferimento del calciatore in Italia.