Juventus, avanti con Allegri e Douglas Costa può partire

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Juventus riscatterà Douglas Costa versando 40 milioni al Bayern Monaco ma poi aspetterà il Mondiale, che il brasiliano disputerà da protagonista, per metterlo in vetrina e tentare di venderlo per mettere a bilancio una potenziale plus valenza. Nella riunione di ieri, Allegri ha dato il via libera, con la strategia del club che punterà a costruire una squadra più giovane e italiana.