© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus va avanti per Matthijs de Ligt (19), difensore dell'Ajax. Tuttosport scrive che i contatti tra l'agente Mino Raiola e l'accoppiata Paratici-Nedved sono frequenti, anche se la squadra bianconera dovrà battere la concorrenza del Barcellona. Il Manchester United, invece, resta un passo indietro per l'olandese classe '99 che i lancieri non cederanno per meno di 50 milioni di euro.