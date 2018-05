Juventus, avviati i contatti per Kovacic: il croato costa almeno 55 milioni

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto afferma questa mattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sarebbe molto interessato a Mateo Kovacic, centrocampista fresco vincitore della Champions con il Real Madrid. Il giocatore ha un valore di circa 55 milioni di euro e i bianconeri avrebbero già avviato i primi contatti con l'entourage del croato per non arrivare secondi nel caso in cui i Blancos dovessero deciderne la cessione.