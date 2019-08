© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra Juventus e Barcellona. L'affare per lo scambio tra Emre Can e Ivan Rakitic è pronto per decollare. Il bianconero ha mandato segnali di scontentezza per le gerarchie, rischia di finire anche fuori dalla lista Champions. Intanto il croato pensa a una nuova esperienza. I contatti sono proseguiti anche ieri, in giornata si aggiorneranno nuovamente per capire se possano esserci le basi di una trattativa.