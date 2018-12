Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Polemica social tra Mehdi Benatia e BeIN Sports su Twitter. Il difensore della Juventus è stato incluso tra i candidati per il Pallone d'Oro africano (poi vinto da Mohamed Salah), a differenza del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. A cominciare è il network, postando articolo con tale titolo: "Assente il difensore del Napoli, ma ci sono, al contrario, Iwobi e Benatia". Immediata la risposta del difensore marocchino: "Cosa c'è da capire?". In seguito, rispondendo a un tifoso, Benatia ha spiegato: "Ti ringrazio e ti dirò di più: per me Koulibaly meritava di essere tra i migliori cinque, è un grandissimo giocatore. Salah, in ogni caso, merita ampiamente di vincerlo", ha detto prima che la premiazione venisse ufficializzata.