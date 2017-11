Juventus, Benatia: "Ottavi meritati solo se batteremo l'Olympiacos"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola c'è lo sfogo di Mehdi Benatia, difensore della Juventus, nelle ore successive al pareggio interno contro il Barcellona: "E' tutto molto semplice: se non batteremo l’Olympiacos significa che non saremo meritevoli del passaggio del turno", ha detto il calciatore marocchino che prosegue. "I numeri sono chiari: abbiamo preso tanti gol da quando abbiamo iniziato la stagione e per una squadra come la nostra non è normale. Ma non è solo questione della difesa perché difendiamo tutti insieme. Come cerchiamo di mantenere la concentrazione costante? Dobbiamo semplicemente tornate concreti e ritrovare l’atteggiamento-Juve. Che è quello che ci ha fatto vincere, dico per me l'anno scorso ma soprattutto per gli altri, da tanti anni".