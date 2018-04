Juventus, Benatia: "Rigore assurdo, l'attaccante si lascia cadere"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mehdi Benatia, difensore della Juventus, dopo il finale incredibile contro il Real Madrid, con l'episodio del rigore che l'ha visto protagonista, è intervenuto a Premium Sport: “Siamo tristi, abbiamo fatto la gara che volevamo. E' successo come l'anno scorso al Bayern. Real è una grande squadra, poi un contrasto e Ronaldo la mette dentro. Episodio? Io vado attorno all'attaccnate per non toccarlo, lui cerca di cadere, l'unica cosa che poteva fare, oggi gara incredibile. Orgoglioso di fare parte di questa squadra. Lui ha provato l'unico gesto che poteva fare, ho cercato di passargli intorno. Un rigore così è assurdo. Siamo vittime di questa situazione, ma siamo molto orgogliosi di quanto fatto. Non ho toccato il calciatore, lui cade perché è l’unica cosa che poteva fare, ho toccato il pallone. L’anno scorso identico a quanto successo al Bayern, dispiace per il capitano e il suo rosso. Gigi era incazzato, Gigi non poteva dire nulla, nulla da dire”.