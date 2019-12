© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina, Rodrigo Bentancur è stato sottoposto ad accertamenti e poco fa, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha rivelato che non è nulla di grave: "È una sconfitta che fa male ma dobbiamo rialzarci, imparare dagli errori commessi e continuare a lavorare duramente per migliorare. Stamattina mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l’entità dell’infortunio di ieri e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto!", ha scritto il centrocampista bianconero.