Juventus, Bernardeschi: "C'è rammarico, ma siamo anche motivati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, parla ai microfoni di Rai Sport: “Mi sto allenando con la squadra, è una buona notizia. Quando rientrerò? Spero di esserci nello scontro diretto. Che ruolo avrò nel nuovo ciclo? Ci sono grandi campioni, la società è grandissima a livello internazionale. Sapranno loro come gestire. A me piacerebbe farne parte, ne sono fiero e ne sarò sempre di più”.

Sulla sfida contro il Real Madrid: “C’è rammarico, non meritavamo quel risultato, meritavamo quanto meno di giocarci i supplementari. Buffon è un grande campione, è stato un esempio per anni. È un uomo passionale, vivere certe emozioni non è facile, quindi è normale che ci sia stata una reazione. Non sono certo io che lo posso giudicare. Che cosa ci siamo detti? Ho visto facce rammaricate, hanno fatto una buona partita, si giocavano tanto. Ma ho visto anche facce motivate a conquistarsi qualcosa in questo finale di stagione. Ci sarà da aspettarsi una Juventus arrabbiata”.

Cristiano Ronaldo: “È un gesto tecnico difficilissimo, reso semplice da un fenomeno”.