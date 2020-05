Juventus, Bernardeschi: "Il desiderio è di terminare la stagione ma ci vuole responsabilità"

Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di The Associated Press della ripresa del massimo campionato: "Ovviamente il desiderio è quello di terminare la stagione - riporta TuttoJuve.com -. Ma c'è anche un senso di forte responsabilità che non va ignorato di fronte alla situazione mondiale e del nostro paese. Le cose vanno fatte con molta responsabilità. Ci troviamo tutti all'interno di una grande emergenza. Credo però che questo momento ci aiuti a riflettere e a capire cosa è importante nella vita: ci sono tante persone che muoiono ogni giorno, e questo non va bene. È tempo per tutti di avvicinarci e aiutarci a vicenda".