Juventus, bianconeri in pole per Todibo. Concorrenza del Napoli

Sulle pagine di Tuttosport si parla ancora del futuro del giovane talento del Tolosa Jean-Clair Todibo. Il classe '99 non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista ed in estate sarà libero di accasarsi a parametro zero con un'altra squadra. Il giocatore, visto che non ha nessuna intenzione di firmare, è stato messo fuori squadra. Il motivo è semplice: il Tolosa non ha nessuna intenzione di valorizzare un giocatore che perderà al termine della stagione. La Juventus, che segue il giocatore da tempo, si sta muovendo per anticipare la concorrenza già a gennaio. Occhio al Napoli, con gli azzurri pronti a dare battaglia per il giovane talento.