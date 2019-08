Juventus, blitz di Paratici in Inghilterra per Dybala-Lukaku

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, domani potrebbe essere il giorno decisivo per definire lo scambio Dybala-Lukaku tra Juventus e Manchester United. Fabio Paratici, infatti, volerà in Inghilterra per cercare di definire il trasferimento di Romelu Lukaku a Torino. Porterà sul tavolo degli inglesi la proposta di uno scambio alla pari con Paulo Dybala.

La Juventus è costretta ad accelerare i tempi: il mercato in Italia chiude il 2 settembre, in Inghilterra l'8 agosto e i bianconeri non hanno intenzione di versare 90 milioni cash nelle casse dei Red Devils nel mese che resta prima della fine delle trattative. Paratici sarà chiaro: lo United dovrà scommettere su Dybala e pagare la stessa cifra che vuole per l'attaccante belga.

L'Inter non molla e continua ad offrire 70 milioni più bonus allo United per Lukaku. I nerazzurri - riferisce sempre Sportmediaset - hanno meno fretta, teoricamente, perché mettono sul piatto i contanti e possono andare oltre l'8 agosto. Al contrario, il Napoli, terzo incomodo, deve utilizzare la stessa strategia della Juventus, con l'idea di cedere Milik per avere Lukaku, offrendo un conguaglio allo United. Ma prima di tutti, adesso, c'è la Juve. E tra 24 ore sapremo molto probabilmente come andrà a finire.