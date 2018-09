Juventus-Bologna, probabili e ballottaggi: c'è Perin. Ospiti con Orsolini?

Juventus: Possibile difesa a tre per Allegri che potrebbe far giocare Barzagli con Bonucci e Benatia: riposerà al 100% capitan Chiellini, così come Szczesny con Perin che debutterà con la maglia della Juve. In attacco certa la presenza di Dybala e Cristiano Ronaldo, in mezzo al campo ballottaggio Emre Can-Pjanic. In caso di difesa a quattro, out Barzagli, Cuadrado terzino destro e Cancelo sulla fascia opposta: turno di riposo per Alex Sandro.

Probabile formazione: Perin; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cancelo, Emre Can, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Dybala.

Ballottaggi:

Barzagli-Cuadrado 60%-40%

Emre Can-Pjanic 60%-40%

Bernardeschi-Cuadrado 70%-30%

Bologna: Dovrebbe partire dalla panchina Santander, con Okwonkwo in vantaggio su Destro per una maglia da titolare. Svanberg ha recuperato in extremis, ma dovrebbe partire dalla panchina per far spazio a Orsolini.

Probabile formazione: Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Orsolini, Nagy, Dzemaili, Dijks; Okwonkwo, Falcinelli.

Ballottaggi:

Orsolini-Svanberg 55%-45%

Dijks-Krejci 60%-40%

Okwonkwo-Destro 60%-40%

