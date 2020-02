vedi letture

Juventus, Bonucci: "Difficile pretendere di più a livello di risultati. Chiellini? Rientro importante"

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sportmediaset della sfida contro il Lione: “Questo stadio mi riporta alla mente dei bei ricordi sia legati alla Juve sia all’Italia. Abbiamo ottenuto vittorie importanti qui ed è il luogo migliore per dimostrare che la Juve c’è quando conta. Arriviamo carichi, determinati e con quell'entusiasmo che un po' era mancato ultimamente. Critiche? Siamo primi in campionato, abbiamo raggiunto gli ottavi di finale di Champions con due partite d’anticipo come non era mai successo e abbiamo pareggio in trasferta in semifinale di Coppa Italia. Come risultati era dura pretendere di più. Ora poi si gioca più di squadra e meno singolo contro singolo rispetto alla gestione Allegri. Possiamo migliorare, anche se servirebbe allenarsi con costanza e con partite ogni tre giorni è più difficile. - continua Bonucci parlando del ritorno di Chiellini – Il suo rientro è stato importante per la nostra squadra, per Sarri e per il mondo Juve. È il simbolo, porta carisma e leadership. Faciliterà la vita in difesa anche per una questione di lingua: con De Ligt parliamo in inglese ma nei momenti più concitati del match ci sono più difficoltà a capirsi".