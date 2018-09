Juventus, Bonucci: "Dimostrato di essere una grande squadra"

Risultato finale: Valencia-Juventus 0-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha commentato così la vittoria per 2-0 col Valencia ai microfoni di Sky: “Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra nonostante le difficoltà. Abbiamo retto l’urto e portato a casa una vittoria fondamentale per tutta la stagione. Espulsione di Ronaldo? Non ho visto bene il contatto, ma mi è sembrato un normale contrasto di gioco. Non dobbiamo cadere in certe provocazioni, dobbiamo essere più forti di tutto e tutti”.

Quella di stasera è una risposta dopo il tuo ritorno a Torino…

“Come ho detto da quando sono tornato, devo rispondere e conquistare sul campo. Qui c’è un grande gruppo che mi ha accolto alla grande. Dobbiamo continuare ad essere squadra, io darò sempre il massimo dentro e fuori dal campo”.