Juventus, Buffon furibondo. E con Benatia vola anche della frutta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino di questa mattina racconta un episodio accaduto all'interno dello spogliatoio della Juventus al termine della sconfitta di domenica contro il Napoli. Gigi Buffon, dopo aver salutato tutti gli avversari al centro del campo, è rientrato nella pancia dell'Allianz Stadium lanciando un messaggio chiaro e alzano i toni nei confronti dei compagni di squadra: "Questa sconfitta non è da Juve". I principali obiettivi del capitano sono Paulo Dybala, desaparecido che è mancato e non poco nell'ultimo periodo, ma anche Mehdi Benatia, che però non è uno che abbassa la testa davanti alle critiche. Il marocchino ha risposto per le rime pensando di aver ragione. Sono volati alcuni frutti, quelli utilizzati a margine delle partite per rifocillarsi, poi si è calmato nuovamente tutto. Buffon ha voluto scuotere la squadra a quattro giornate dal termine e con un punto di vantaggio sugli azzurri. Ci sarà riuscito?