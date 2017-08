Juventus, Buffon: "Nuova tecnologia da accogliere senza paura. Avanti così"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria conquistata contro il Cagliari e il primo rigore assegnato con il VAR ma parato, Gianluigi Buffon sul proprio di Instagram ha scritto: "Una nuova stagione è cominciata. Unica: come tante, più di tutte. C'è la determinazione a ripetersi, per la settima volta. C'è la voglia di dimenticare il passato e di vivere al massimo questo presente. Ci sono tanti nuovi compagni. E c'è una nuova tecnologia, da accogliere senza paure. Dovevamo cominciare bene. Lo abbiamo fatto. Come dice il Chiello: avanti così".