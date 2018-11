Juventus, c'è anche il Leeds sulle tracce di Kean

Fonte: Tuttojuve.com

Come riferito da Derbyshire Live, una nuova squadra sarebbe interessata a Moise Kean. Il Leeds United di Marcelo Bielsa, infatti, si sarebbe proposto per un prestito semestrale per tentare l'assalto alla Premier League. La concorrenza e il fatto di non essere in massima serie, tuttavia, potrebbero penalizzare gli inglesi.