Juventus, c'è ancora distanza con Dybala per il rinnovo di contratto

In casa Juventus continua a tenere banco il rinnovo di Paulo Dybala. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la richiesta del giocatore (15 milioni netti a stagione) è ancora molto distante dall'offerta della Juventus (massimo 10 milioni), ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. È difficile pensare che la Juventus e il giocatore non trovino l'accordo, anche perché - si legge - l'intenzione di Dybala è quella di restare in bianconero. Tuttavia, come ricorda il quotidiano sportivo, l'argentino è finito sul mercato nelle ultime due estati e se dovesse arrivare un'offerta consistente sotto il profilo economico o con uno scambio tecnicamente interessante, i bianconeri potrebbero pensarci davvero.