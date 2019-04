Juventus, caccia al centrale di difesa: Varane e Manolas in pole

© foto di Federico Gaetano

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulle strategie di mercato della Juventus. Il club campione d'Italia è alla ricerca di un centrale di difesa per una stagione in cui non ci sarà più Andrea Barzagli e Chiellini e Bonucci avranno bisogno di centellinare ulteriormente le loro presenze.

De Ligt verso il Barcellona - Il primo obiettivo è Matthijs de Ligt, giustiziere dei bianconeri in Champions League che però difficilmente approderà a Torino la prossima estate: il capitano dell'Ajax è molto vicino al Barcellona con cui ha già un accordo di massima.

Varane o Manolas - L'altro grande obiettivo è Raphael Varane, difensore del Real Madrid e campione del Mondo con la Francia. Florentino Perez lo valuta 80-90 milioni di euro, una cifra monstre che non esclude a priori la sua acquisizione ma costringe Paratici a valutare anche delle soluzioni alternative. Come il greco Kostas Manolas, che è legato alla Roma da una clausola rescissoria da 36 milioni di euro.