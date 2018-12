Juventus, Can sulla sconfitta: "Lezione da tenere a mente"

Fonte: tuttojuve.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Emre Can ha parlato ai microfoni di JTV: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo e non abbiamo segnato, penso che sia la lezione più importante per noi questa. Dopo il gol dello Young Boys, sapevamo che sarebbe stato complicato, ma siamo felici di esserci qualificati come vincitori del girone, è quello che volevamo ottenere".