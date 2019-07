Juventus, Cancelo da Guardiola. Ma prima il City deve cedere Danilo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il dg della Juventus Fabio Paratici ieri è volato in Inghilterra per provare a sbloccare qualche cessione. In questo senso - sottolinea Tuttosport - continuano i colloqui con il Manchester City per Joao Cancelo. E’ un affare da 55 milioni, col terzino portoghese che vuole raggiungere Pep Guardiola. Prima però, i campioni d’Inghilterra devono trovare una soluzione per Danilo.