Juventus, Cancelo: "Lavoro per la squadra. CR7 esempio per tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la partita vinta contro il Valencia in Champions League, Joao Cancelo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il Mestalla è uno stadio molto speciale per me, qui ho iniziato la mia carriera ed è sempre bello giocarci. Lavoro per la squadra per dare ciò di cui ha bisogno. Faccio quello che mi chiede Allegri, soprattutto in fase difensiva. Cristiano Ronaldo? È un esempio per tutti noi, ha vinto tutto sia a livello collettivo che individuale, quello che è successo non cambia niente".