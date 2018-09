Juventus, Cancelo: "Mi alleno per essere sempre pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Cancelo, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul Sassuolo: "De Sciglio ha avuto un leggero problema prima del calcio d'inizio, io sono sempre pronto per giocare e sono sceso in campo. Mi alleno per giocare in questa squadra e per essere sempre pronto".