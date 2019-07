© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sui terzini della Juventus, specie per quanto riguarda il lato destro. Perché a quanto pare Joao Cancelo non è più così vicino al Manchester City, che valuta invece di acquistare un ex bianconero, e fedelissimo di Guardiola, quale Dani Alves. Sul portoghese, non considerato insostituibile da Sarri a causa della sua scarsa propensione alla doppia fase, permangono comunque gli interessi di Bayern Monaco e Barcellona, si legge sul quotidiano. Tra le idee per la sua sostituzione anche la soluzione interna di adattare Cuadrado a terzino, cosa già avvenuta anche nel recente passato.