Juventus, caso CR7: possibile chiusura delle indagini entro dicembre

Proseguono le indagini circa il presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga. Cristiano Ronaldo sarà ascoltato in videoconferenza entro le prossime tre settimane per rispondere in prima persona alle accuse dell'ex modella statunitense. Secondo Tuttosport, in questo modo entro dicembre potrebbe esserci la chiusura delle indagini e, soprattutto, del caso che ha travolto il campione della Juventus.