Juventus, Chiellini al 45': "Buona partita, ma non siamo stati perfetti"

Un fulmine a ciel sereno. Giampiero Ventura si è dimesso tra lo stupore di squadra e dirigenza del Chievo Verona. Una decisione che salvo colpi di scena pare irrevocabile e che ha spiazzato tutti. E per il futuro la società sta valutando due possibilità: il ritorno di Lorenzo D’Anna...

TMW - Chievo, per il post Ventura si valutano D’Anna e Di Carlo

Giorgio Chiellini è intervenuto al termine del primo tempo di Milan-Juventus . Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport : "Stiamo affrontando una squadra con dei valori tecnici importanti e che gioca bene a calcio. Hanno degli attaccanti pericolosi. Stiamo facendo una buona partita, ma non siamo stati perfetti. Dobbiamo aumentare il possesso palla nella loro metà campo".

