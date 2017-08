Juventus, Chiellini: "Dimentichiamo Cardiff e alziamo questa coppa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Raisport prima della Supercoppa contro la Lazio. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Dalla delusione di Cardiff alla finale di Roma. Juventus sempre condannata a vincere.

"Va bene, ci siamo abituati, si riparte. Alla fine è la cosa migliore per scrollarsi di dosso la finale di Cardiff è giocare e vincere. Ci siamo preparati bene in questo mese, non vedevamo l'ora di cominciare, sono convinto che stasera ci faremo trovare pronti nonostante le difficoltà che stasera troveremo, essendo la prima partita ufficiale della stagione".

Precampionato balbettante. Qualche gol di troppo subito.

"Quest'anno lo dite voi, è stato un precampionato come tutti gli altri, alla fine nel precampionato ci vuole pazienza, si lavora tanto, prima di metterci con la testa dentro le partite ci mettiamo sempre un po' e credo sia giusto anche così perchè poi arrivando in fondo spendi sempre tanto. La cosa importante è farsi trovare pronti da stasera e nelle prossime settimane, adesso il risultato conta, non c'è un domani per la partita stasera e vogliamo alzare questa coppa".

E' la prima senza Bonucci e la prima di Dybala con la 10...

"Sì, ma a Leo ci faremo l'abitudine perchè sarà la prima di tante. Con Paulo uguale. speriamo che battezzi questa nuova maglia con una grande prestazione ma soprattutto con una vittoria".