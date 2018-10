Juventus, Chiellini: "Non siamo imbattibili. Riabbraccerei Pogba"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Stampa partendo da Cristiano Ronaldo : “Stupisce: era già significativa la scelta di rimettersi in gioco a 33 anni. La sua personalità vincente è riuscita a colmare il vuoto lasciato nel gruppo dall’addio di Buffon: Cristiano è un faro, un riferimento, trascina positivamente con un atteggiamento che per lui è normale. La nostra partenza non è casuale: oltre ai 4 gol, ai 4 assist e ai 100 tiri c’è l’esempio. Lo vedo sereno, lavora con il sorriso. Noi imbattibili? Assolutamente no: se non affrontiamo le partite nel modo giusto, se non ci mettiamo la testa, diventiamo vulnerabili come tutti. Barcellona e Real insegnano. Napoli e Inter sono le nostre principali antagoniste per lo Scudetto, le altre qualcosa lasceranno. Il Milan cresce e la Roma è giovane, penso puntino alla Champions. Higuain? È una bella persona, tutta la Juve gli è grata. Per me è stato sorprendente scoprire un centravanti così generoso e altruista: da avversario, non lo immaginavo. Piatek mi ha davvero impressionato. Pogba? Lo riabbracceremmo volentieri. Marotta? Il direttore, con le sue capacità professionali e umane, può fare tutto. In tanti anni, mai sentito nessuno parlarne male. Non mi aspettavo l’addio, provo gratitudine e affetto”.