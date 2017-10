Juventus, Chiellini: "Ripartire dall'ottima prestazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo fatto un'ottima partita e da lì dobbiamo ripartire. L'Atalanta è una delle realtà più belle del nostro campionato ed è una squadra per cui faccio il tifo in Europa e spero tengano alti i colori italiani. Abbiamo sbagliato sul 2-0, bisognava portare a casa il risultato. Avremo meritato di vincere, senza nulla togliere all'Atalanta e continuiamo così".

In Nazionale ritroverai Bonucci che sembra essere un po' in crisi.

"A 33 anni e mi sono state affibiate tante crisi in passato. Leo è un campione. Oggi ho visto il primo tempo e ha fatto una bella partita. Il secondo non l'ho visto. Deve lavorare con calma, è un campione ed è una certezza per loro. Non so se ha fatto degli errori o meno. Con calma riuscirà a dimostrare il suo valore".

Appagati?

"Io credo che non siamo appagati. Ci stanno delle fasi in una partita in cui lasci il pallone a loro. Esclusi i gol non hanno avuto occasioni. Se c'è stato un errori è che sul 2-0 devi finire così il primo tempo. Meritavamo di vincere e non entriamo negli episodi".

L'errore sul 2-1.

"Bisogna proteggere di più il portiere. Una palla così vicina, devi mettere in preventivo che il portiere la può respingere e non si sa dove va la palla".