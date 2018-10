Juventus, clamoroso dalla Spagna: Vidal offerto ai bianconeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si torna a parlare ancora una volta di Arturo Vidal in chiave Juventus. L’ex centrocampista bianconero, cercato in estate anche dall’Inter, è ormai ai margini della prima squadra al Barcellona, come confermato anche dal dg Pep Segura. Per questo motivo, secondo Don Balon, l’ex Bayern Monaco sarebbe stato offerto a diversi club come Arsenal, Juventus e Manchester United. Secondo il portale iberico, comunque, nessuno dei tre club al momento sarebbe troppo interessato all’affare.