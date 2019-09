Juventus, con l'aumento di capitale in arrivo un nuovo stadio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive Tuttosport in edicola questa mattina, la Juventus ha annunciato un imminente aumento di capitale da 300 milioni di euro, il terzo negli ultimi 20 anni. L'aumento di capitale è teso a finanziare un ulteriore salto di qualità della Juventus, per arrivare a competere alla pari con Barcellona, Manchester United, Real Madrid e Bayern Monaco, squadre che oggi fatturano dai 150 ai 250 milioni in più e che sono avviate a sfondare il miliardo di fatturato nel giro di poche stagioni. Negli ultimi anni la Juventus - si legge - ha puntato sugli asset immobiliari: ora possiede uno stadio, due centri sportivi, un albergo ed una sede. Adesso la Juventus vuole costruire un altro stadio nei pressi dell'Allianz Stadium: si tratta di un impianto di dimensioni medio-piccole (tra i 3500 e i 5000 posti) che ospiterebbe le gare dell’Under 23 e delle Juventus Women. Non solo, nelle vicinanze del nuovo piccolo stadio potrebbero nascere altri due o tre campi di allenamento per consentire alle Women, all’Under e alla Primavera di allenarsi nella stessa area della prima squadra, lasciando Vinovo solo per le giovanili. L’idea è quella di ingrandire la cittadella juventina intorno allo Stadium, consentire ai tifosi di vivere intere giornate bianconere: ore 15 partita delle Women o dell’U23 e a seguire alle 18 o alle 20.45 la prima squadra allo Stadium.