Juventus, con Rugani sarà addio. Domani titolare, a giugno il divorzio

Tornato in campo nell'ultimo weekend e probabile titolare anche contro la SPAL, per Daniele Rugani questa dovrebbe essere, comunque vada, la stagione di addio alla Juventus. Risponderà presente alla chiamata di Sarri insomma, ma il suo periodo in bianconero si chiuderà a giugno, quando alla Continassa oltre a De Ligt e Bonucci ci sarà Chiellini, pronto a rinnovare per un anno, Demiral, di ritorno dall'infortunio e sbarcherà Romero, dopo il lungo prestito al Genoa: lo sottolinea quest'oggi il Corriere della Sera, edizione torinese.