Juventus, con Sarri Cancelo può partire: può arrivare Trippier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Cancelo potrebbe lasciare la Juventus, soprattutto in caso di approdo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, visto che il portoghese non si sposerebbe alla perfezione con le idee dell'ex tecnico del Napoli. Per questo motivo, come riporta Sky, la Juventus potrebbe andare in pressing su Trippier, terzino del Tottenham che è stato molto vicino al Napoli nelle scorse settimane.