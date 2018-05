Juventus, concorrenza del Valencia per due gioiellini del PSV

Il Valencia guarda in Olanda per costruire una rosa da Champions in vista della prossima stagione. Come riporta Cadena Ser, i pipistrelli avrebbero infatti messo nel mirino il terzino e l'esterno d'attacco del PSV Eindhoven Santiago Arias e Hirving Lozano. I due talenti sudamericani, colombiano il primo e messicano il secondo, sono però obiettivi anche della Juventus.